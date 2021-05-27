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Peker'in yakalama kararıyla ilgili 'otomatik düzenleme' açıklaması

Sedat Peker hakkındaki yakalama emrine konu kimlik bilgilerinin MERNİS'e göre düzenlendiği, herhangi bir ilave yapılmadığı açıklandı.

Güncel 27.05.2021, 18:11
Peker'in yakalama kararıyla ilgili 'otomatik düzenleme' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı şüpheli Sedat Peker hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yakalama emrine konu kimlik bilgilerinin, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ad/soyadı bilgilerine göre otomatik olarak düzenlendiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Peker hakkında, "2021/100993" numaralı dosya üzerinden soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Şüpheli hakkındaki yakalama emrine konu kimlik bilgilerinin MERNİS kayıtlarındaki ad/soyadı bilgilerine göre otomatik olarak düzenlendiği belirtilen açıklamada, şüpheliye ilişkin resmi evraklarda, nüfus kaydına göre tam adın sistemsel olarak eklendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığınca herhangi bir ilave yapılmadığı kaydedildi.

AA

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#Peker #yakalama
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