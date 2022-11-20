Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda güdümlü mühimmatlar kullanılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kılıç Hava Harekatı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, saat 01.12’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" sözlerini kullandı.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmatın kullanıldığı hava harekatlarıyla terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır darbe vuruluyor. Peki bu harekatlarda hangi mühimmat kullanıyor?

Yer altındaki terör inleri "NEB" ile imha ediliyor

Nüfuz Edici Bombalar (NEB) teröristlerin saklandığı barınak ve sığınakları hedef alıyor. F-16 savaş uçakları, yer altındaki terör inlerini "sığınak delen" olarak da bilinen bu NEB'lerle vuruyor.

Türkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan NEB, 2 metre kalınlıkta güçlendirilmiş betonu dahi delebiliyor.

Teröre güdümlü mühimmat

Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan NEB, "Ardışık Delici Harp Başlığı" teknolojisiyle görev yapıyor.

"Ardışık Delici Harp Başlığı" sayesinde düşük çarpma açılarında ve çarpma hızlarında dahi diğer ülkeler tarafından geliştirilen delici bombalara göre çok daha yüksek etkinlik sağlayan NEB, programlanabilir ateşleme zamanları ve farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliğine sahip.

Ankara’nın elinde nüfuz edici bomba sınıfında kullanabileceği ABD yapımı BLU-109 da bulunuyor.

İşaretleme sistemleri de yerli ve milli

Hava harekatlarında, işaretleme ve güdümleme konusunda da yerli sistemler kritik görevler üstleniyor.

Mühimmatın güdümlenmesi konusunda kullanılan milli alternatifler arasında TEBER, Lazer Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kiti, Lazer-Hassas Güdüm Kiti gibi seçenekler yer alıyor.

Bu alanda da yine ABD yapımı Paveway lazer güdüm kiti alternatif olarak yer alıyor.

TEBER, Lazer Güdüm Kiti ve Lazer-Hassas Güdüm Kiti için işaretlemede ise havada İHA'larda kullanılan CMX15D ve CATS gibi FLIR sistemleri, savaş uçaklarında kullanılan ASELPOD başta olmak üzere hedefleme podları önemli görevler üstleniyor.

Mühimmat Seyit Onbaşı ile yükleniyor

Türkiye'nin milli bomba yükleme aracı Seyit Onbaşı, 1,5 tona kadar bomba ve füze yüklemesi yapabiliyor.

Seyit Onbaşı hava kuvvetleri envanterindeki hemen hemen tüm bomba ve füzeleri rahatlıkla taşıyabiliyor.

F-4, F-5, F-16 ve F-35'lere sorunsuz şekilde yükleme yapabilme yeteneğine sahip olan Seyit Onbaşı, yabancı muadillerinden farklı olarak uzaktan kumanda ile de kontrol edilebiliyor.