Pençe 'kilidi' taktı: Teröristler mağaralara sıkıştı

Bölgeye silah taşıyamıyor, kaçmanın yollarını arıyorlar... Pençe - Kilit operasyonu ile Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK, panik içinde.

2019'da başlayan pençe operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü, bölgede iyice köşeye sıkıştı.

Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu ile de stratejik noktalar bir bir vurularak imha edildi.

Zap, Metina ve Avaşin-Basyan'da teröristler hareket bile edemiyor. Bölge hem karadan hem de havadan sürekli izleniyor.

Teröristler bölgeden kaçıyor

Operasyon devam ederken güvenlik kaynaklarından da önemli bilgiler geldi.

Buna göre, daha önceki Pençe operasyonlarıyla ağır darbe alan terör örgütü için artık Irak'ın kuzeyi güvenli bir alan değil.

Bölücü terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinin toplantılarını Irak'ın kuzeyinde yapamadığı için Suriye'ye geçtiği öğrenildi.

Teröristler Irak'ın kuzeyinde hareket edemiyor

Daha önce teröristlerin geçiş yaptığı hatta kaçakçılık faaliyetleri ve uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı sınır hattında güvenlik güçleri kuş uçurmuyor.

Pençe operasyonları ile bölgede kurulan 20'ye yakın üs bölgeleri sayesinde, alan sürekli gözleniyor.

Irak'ın kuzeyindeki birçok noktada hakimiyet kuran Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonuyla yeni terör hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor.