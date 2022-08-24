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Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güncel 24.08.2022, 10:15
Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#PençeKilit bölgesi #msb #operasyon
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