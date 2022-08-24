Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güncel 24.08.2022, 10:15
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
27
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü