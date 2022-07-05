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Pençe-Kilit bölgesinde 9 PKK'lı terörist öldürüldü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürüldü.

Güncel 05.07.2022, 13:37
Pençe-Kilit bölgesinde 9 PKK'lı terörist öldürüldü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

#PençeKilit bölgesi #msb #operasyon
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