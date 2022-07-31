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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Bakanlık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin şehit olduğunu bildirdi.

Güncel 31.07.2022, 11:12
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Keçe'nin arı sokması sonucu geçirdiği "Akut-alerji krizi" nedeniyle derhal hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Keçe'nin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

#şehit
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