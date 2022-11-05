Pençe Kilit şehidi Uzman Onbaşı Akçağlayan son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, şehit oldu. 5 yıllık uzman onbaşı şehit Akçağlayan'ın cenazesi bugün memleketi Aksaray'a dini ve askeri törenin düzenleneceği Ulu Cami önüne getirildi. 2 yıllık evli Şerife Akçağlayan, şehit eşinin tabutuna sarılıp ''Mis kokuyor. Cennet kokuyor'' diyerek ağladı.

Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, protokol üyeleri, şehit annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şehit Akçağlayan'ın cenazesi, askeri ve dini törenin ardından Ervah Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.