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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel 20.08.2022, 19:15
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
#pençe şimşek #pkk
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