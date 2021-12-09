Pençe-Yıldırım harekatından acı haber: 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 askerin olduğunu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

1⃣ Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.https://t.co/zWSo3vVLkA pic.twitter.com/E7MXhggkF2