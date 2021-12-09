banner39

Pençe-Yıldırım harekatından acı haber: 3 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist öldürüldü.

Güncel 09.12.2021, 15:37
Pençe-Yıldırım harekatından acı haber: 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 askerin olduğunu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

banner53
#PençeYıldırım harekatı #asker #şehit
Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?