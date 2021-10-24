Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Güncel 24.10.2021, 10:44
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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