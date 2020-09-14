Pendik'te yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var

Pendik Güzeyalı D-100 Karayolu yan yolda İstanbul-Çorum seferini yapan yolcu içinde 31 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Kazada 1'i ağır 11 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik tek şeritten verildi. Yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Olay yerine çağrılan vincin otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.