Pentagon: Ukrayna'ya 15.5 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Washington yönetiminin Ukrayna'ya geçen yılın ocak ayından bu yana 13.5 milyar, 2014'ten bu yana ise 15.5 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladığını söyledi.

Ryder, yaptığı açıklamada, "Ocak 2021'den bu yana ABD, Ukrayna'ya 13.5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladı. Genel manada ABD, 2014'ten bu yana Ukrayna'ya 15.5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sundu" ifadelerini kullandı.