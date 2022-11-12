PKK'da çözülme hızlandı: 5 terörist daha teslim oldu
Pençe-Kilit operasyonu ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.
Güncel 12.11.2022, 10:14
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez! Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu." denildi.
"Teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır"
Açıklamada, son 10 günde toplam 7 teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olduğu aktarılarak, "Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerine yer verildi.
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