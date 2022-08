PKK elebaşı Karasu: İsveç ve Finlandiya bile Türkiye'nin terörle mücadelesini kabul etti

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya verdiği muhtıraya ateş püskürdü. İki ülkeyi ikiyüzlü olarak nitelendiren Karasu, Ankara'nın terörle mücadelede kimseyi dinlemediğini belirterek, "Avrupa'nın demokratik ülkeleri bile, İsveç bile Finlandiya bile 'terörle mücadelenizi destekliyoruz' diyor. Bu iki yüzlülüktür. Türkiye herkesi tehdit ediyor. “Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır” diyor” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA SES ÇIKARMIYORLAR'

Avrupa insan haklarından söz ediyor, demokrasiden söz ediyor, yeri gelince mangalda kül bırakmıyor. Türkiye söz konusu olduğunda ses çıkarmıyorlar. Niye? ‘Aman Türkiye’yi yanımızda tutalım, jeopolitik konumu var. Çeşitli güçleri var. Rusya’nın yanına kaymasın, şu olmasın.’ ABD bir şey oluyor ‘Teröre karşı anlayışla karşılıyoruz’ diyor. NATO anlayışla karşılıyoruz diyor. En son İsveç’i ve Finlandiya’sı bile Avrupa’nın en demokratik ülkeleri. Bunlar bile Türkiye2nin terörle mücadelesini İsveç bile Finlandiya bile 'terörle mücadelenizi destekliyoruz' diyor. Bu iki yüzlülüktür. Türkiye herkesi tehdit ediyor. “Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır” diyor.

Yani ‘Türkiye’nin güvenlik sorunlarını anlıyoruz’ demek ikiyüzlülüktür. Birisi demeç vermiş, birisi karşı çıkmış. Onlara anlayış yok. 'Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır' diyor" şeklinde konuştu.

"SURİYE'NİN KUZEYİNDE SİHALARIN DESTEĞİYLE..."

Karasu sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Devleti’nin sadece PKK’ya düşman olduğunu söylemek, aptallıktır. Şunu söylemediler mi defalarca? ‘Kuzey Irak’ta yaptığımız hatayı, Suriye’nin kuzeyinde yapmayacağız.’ Bunun için saldırıyor. Şu an savaş tüm hızıyla sürüyor. Rusya-Ukrayna arasında bile savaşın hızı kesilmiş, zaman zaman top atışları var. Metina, Zap, Avaşin savaş her saniye sürüyor. Her gün onlarca defa bombardıman yapıyor. Onlarca defa bütün (terörist) alanları savaş ve keşif uçaklarıyla bombalanıyor. Savaş böyle sürüyor. Zaten keşif ve savaş uçakları olmasa belki böyle bir iki yerinde bazı yerler de böyle bunu başarmışlar. Cem arkadaş zaten söyledi. 60 kilometre derinlikte, askerler ve savaş uçaklarının kontrolünde, güvenlik sağlanmasında, SİHA’ların desteğinde, birkaç yüz kilometre uzunluktaki bir alanda savaş sürüyor. Türk devletinin bu savaşı karşısında herhangi bir komşu devlet dayanamazdı.