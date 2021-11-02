PKK elebaşı Mustafa Karasu: CHP hayırlı bir iş yapmıştır

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla TBMM'de kabul edildi.

HDP, "hayır" oyu vermeleri yönünde çağrıda bulunduğu CHP'ye bu kararından dolayı teşekkür etti. CHP'ye bir takdir de terör örgütü PKK'dan geldi.

TERÖRİST KARASU: CHP HAYIRLI BİR İŞ YAPTI

Konuyla ilgili örgüt yayın organına açıklamada bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu, "Baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz iyimser yaklaşarak böyle düşünüyor. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır." dedi.

"DOĞRU BİR ADIM ATTILAR"

Karasu, "Bu yönüyle CHP'nin bu adımı belki bu kültürü ortadan kaldırmak için bir başlangıç olabilir. Bu anlamda iyi bir adım atmışlardır. Doğru bir adım atmışlardır." ifadesini kullandı.