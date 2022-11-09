banner39

PKK eleman tutamıyor: 2 örgüt üyesi daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Güncel 09.11.2022, 22:08
PKK eleman tutamıyor: 2 örgüt üyesi daha teslim oldu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK'lı terörist 'teslim ol' çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#pkk #Teslim #msb
Yorumlar (0)
13
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?