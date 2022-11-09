PKK eleman tutamıyor: 2 örgüt üyesi daha teslim oldu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK'lı terörist 'teslim ol' çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.