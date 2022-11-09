PKK eleman tutamıyor: 2 örgüt üyesi daha teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.
Güncel 09.11.2022, 22:08
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK'lı terörist 'teslim ol' çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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