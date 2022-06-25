PKK eleman tutamıyor: 3 örgüt üyesi daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 3 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. Böylece yıl içinde teslim olan terörist sayısı 50'ye ulaşmış oldu.
Güncel 25.06.2022, 21:50
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi.
Kaynak: AA
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