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PKK eleman tutamıyor: 4 örgüt üyesi daha teslim oldu

Terörle mücadele hem operasyonlarla hem de ikna çalışmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 4 terörist daha ikna olarak dağdan indi.

Güncel 31.10.2021, 18:37
PKK eleman tutamıyor: 4 örgüt üyesi daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 171'e yükseldi. 

Kaynak: TRT Haber

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#İçişleri Bakanlığı #pkk #ikna #terörist
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