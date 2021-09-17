PKK eleman tutamıyor: Kaçışlar devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin, 2013'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 146'ya yükseldi.