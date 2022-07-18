PKK'lı İzzettin İnan toplantıda etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son dönemki nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. MİT, PKK’nın üst kadrosuna bir çizik daha attı. 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu listede, ayrıca Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu “Dersim Aziz Botan Selahattin Sılhadin Malatya” kod adlı İzzettin İnan, Irak’ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü.

MİT AJANLARI YANINA SIZDI

PKK’lı elebaşı Gara’da takibe alındı. Film senaryolarını aratmayan operasyonda MİT’in saha ajanları, aylarca süren çalışmalar neticesinde İzzettin İnan’ın en yakınına kadar girerek güven kazandı. İnan’ın faaliyetlerinin öğrenilmesinin akabinde operasyon için doğru zaman beklendi. PKK elebaşı, dün iki örgüt kadrosuyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halindeyken, yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.

SOFİ’NİN HALEFLERİ ÖLDÜ

1991’de örgüte katılan İnan, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürütüyordu. İnan, geçen yıl öldürülen PKK/KCK’lı “Sofi Nurettin” kod adlı Halef el Muhammed’in yerine, sözde Apollo Akademiler Komutanlığı yürütmesine getirilen elebaşları arasındaydı. Sofi’den sonra Apollo Akademiler sorumluluğuna getirilerek onun yerine geçen HPG ve YJA-STAR konseyi üyesi “Berfin Nurhak” kod adlı Hanım Demir de 4 Temmuz’da Gara’da toplantı esnasında vurulmuştu.

Dağlıca’yı o planladı

Gara’da öldürülen elebaşının sicili kabarık. 2004’te Serhat Eyaleti sorumluluğuna getirilen elebaşı, 2007’de PKK elebaşı Duran Kalkan’ın yardımcılığını yaptı. 2008’e kadar Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıların talimatını veren elebaşının 6 aranma kaydı bulunuyordu. PKK’lı İnan 2008’deki Dağlıca saldırısını organize eden teröristler arasındaydı. Elebaşı farklı tarihlerde 6 şehit verilen saldırıların da talimatını veren isim.