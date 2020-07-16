PKK'nın kamera ile izlenen 5 giriş-çıkışlı tüneli imha edildi

Pençe-Kaplan Operasyonu’nda terör hedefleri tek tek imha edilirken örgütün yaşam ve sığınma alanları da yerlebir ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre arama tarama faaliyetinde üzeri gizleme ağı ve halı ile kapatılmış olan bir sığınak girişi keşfedildi.

Kamera sistemi ve zoom kamera çıktı

Yapılan inceleme sonucunda örümcek ağı şeklinde inşa edilen ve asgari 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve 2 yatma yeri, 1 görüntü izleme merkezi ve bu merkeze bağlı tünel çıkışında ağaca monte edilmiş zoom özelliği kamera görüldü.

Banyo tuvalet ve depo bulundu

Sığınakta, 1 banyo, 1 tuvalet, 1 mutfak, 1 su depo odası ve çeşitli amaçlar için kullanılan depo odalarından oluşan bir tünel de tespit edildi.

Cephanelikleri imha edildi

Sığınakta bulunan silah mühimmat ve yaşam malzemelerinin bir kısmı şöyle: "1 piyade tüfeği, 1 Doçka uçaksavar silahı ve 4 sandık mühimmatı, 28 Anti-Tank mühimmatı, 6 Anti-Personel RPG 7 mühimmatı, 250 M16 mühimmatı ve 4 şarjörü, 4 dolu Kanas şarjörü, 5 sandık PKMS mühimmatı ve 1 PKMS dürbünü, 5 sandık AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 13 adet dolu şarjörü, 10 el bombası, bol miktarda amonyum nitrat, 5 bin 700 adet elektrikli fünye, 6 bin mekanik fünye, 9 düzenek ve 2 ateşleme kumandası, bol miktarda pil ve pil bloğu, -Bol miktarda çıt çıt düzenek,PTZ (zoom özelliği olan) kamera ve kamera izleme sistemi, keskin nişancı kıyafeti..."

Ele geçirilen malzemeler METİ ekiplerince imha edildi.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 12:47