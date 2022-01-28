PKK'nın sözde özel kuvvet sorumlusu öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu "Azad" kod adlı terörist öldürüldü.
Güncel 28.01.2022, 11:19
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde, terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca operasyon düzenledi.
Nokta atışı ile vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.
YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.
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