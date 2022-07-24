PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güncel 24.07.2022, 09:38 24.07.2022, 09:41
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.
Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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