PKK operasyonunda 3'ü Fransız 16 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 Fransız'ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı