PKK operasyonunda 3'ü Fransız 16 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 3 Fransız uyruklunun da aralarında yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya kuryelik ve iş birlikçilik yapanların yakalanması amacıyla Kovankaya köyünde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, biri kadın 3 Fransız uyruklunun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.