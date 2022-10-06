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PKK'ya ağır darbe! 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Güncel 06.10.2022, 10:58
PKK'ya ağır darbe! 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

#pkk #msb #operasyon
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