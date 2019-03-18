PKK'ya karşı İran ve Türkiye'den ortak operasyon başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız." dedi
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız." dedi