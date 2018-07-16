PKK'ya silah temini şüphelisine hapis istemi

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Adana'da PKK/KCK soruşturması kapsamında örgütün eylemlerine patlayıcı temin ettiği öne sürülen şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütlerine silah sağlama, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme'' suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Savcılığınca örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen tutuksuz sanık S.Ç. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz sanık S.Ç. için "silahlı terör örgütlerine silah sağlama, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 23 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, suça konu ikamette bulunan beyaz renkli ameliyat eldiveni üzerinden elde edilen epital hücrenin şüpheli S.Ç'nin kan örnekleri ile yapılan mukayesesinde elde edilen genotiplerin uyumlu olduğu kaydedildi.

PKK/KCK'nın eylemlerinin yoğun olduğu dönemde metruk bir binada ele geçirilen bomba yapım malzemelerinin örgüt üyesi ve yandaşlarınca örgütün talimatları ve çağrıları doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı kullanılacağının değerlendirildiği belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

"Bu tür hazırlanan patlayıcı maddenin daha önceden de polis merkezlerine ve karakollarına terör örgütü üyelerince atıldığı, sonucunda ölüm ve ağır yaralanmaların gerçekleştiği, şüphelinin bu suretle örgütün amacı doğrultusunda el yapımı patlayıcı maddeleri imal etmek suretiyle silah sağlama ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak imal etme ve bulundurma' suçlarını işlediği anlaşıldığından cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

S.Ç. ise iddianamede yer alan savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Şüphelinin ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.