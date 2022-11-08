banner39

PKK'ya bir darbe daha: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 08.11.2022, 17:37 08.11.2022, 17:54
PKK'ya bir darbe daha: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#Terörle mücadele #pkk
Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?