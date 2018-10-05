PKK’ya Siirt’te darbe

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Meydandere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen, üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası bölgede arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Arama faaliyetinde PKK mensuplarına ait çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı.

Erenler mezrası bölgesinde silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin cesedi tespit edildi.

Teröristlerle iki piyade tüfeği, 18 şarjör, dört el bombası, 20 gram esrar, iki sırt çantası, dürbün, radyo, yarım kilogram tütün, sigara tabakası ve beş fotoğraf ele geçirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net