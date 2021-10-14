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PKK/YPG'li 16 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 14.10.2021, 14:35
PKK/YPG'li 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

AA

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#terörist
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