PKK/YPG'li 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

AA