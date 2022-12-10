PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu açıkladı.

Açıklamada, nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.