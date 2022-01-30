Polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 13 yaralı
İstanbul'un Çatalca ilçesinde buzlanma ve yoğun sis nedeniyle polis memurlarını İstanbul Havalimanı'na taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güncel 30.01.2022, 09:53 30.01.2022, 10:24
İstanbul Havalimanında görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Çatalca-Arnavutköy yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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