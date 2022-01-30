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Polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 13 yaralı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde buzlanma ve yoğun sis nedeniyle polis memurlarını İstanbul Havalimanı'na taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güncel 30.01.2022, 09:53 30.01.2022, 10:24
Polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 13 yaralı

İstanbul Havalimanında görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Çatalca-Arnavutköy yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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#polis #midibüs #kaza
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