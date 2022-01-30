Polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 13 yaralı

İstanbul Havalimanında görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Çatalca-Arnavutköy yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.