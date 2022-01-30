Polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 14 yaralı

Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Çatalca-Arnavutköy yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kazaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Çatalca Karaağaç Bölgesinde emniyet görevlilerimizi taşıyan servis aracının yaptığı kazada 1'i ağır 14 kahraman polisimiz yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. Kahraman kardeşlerime ve servis şoförümüze Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.