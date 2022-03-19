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Polisliğe girişte şartlar değişti

Polis meslek yüksekokulları ve meslek eğitim merkezlerine giriş şartlarını düzenleyen yönetmeliklerde değişiklik yapıldı.

Güncel 19.03.2022, 12:46
Polisliğe girişte şartlar değişti

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Polis Meslek Yüksekokullarına Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Her iki yönetmelikte adaylarda aranan kriterleri düzenleyen maddelerdeki "Adayın kendisinin ve evli ise inin" ibareleri yürürlükten kaldırıldı.

Eşin adli durumuna ilişkin kriterlerin kaldırıldığı bazı düzenlemeler şöyle:

"Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak."

#polis #eş
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