Poyraz deniz ulaşımını aksattı
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara sebep oldu.
Güncel 10.11.2021, 15:59 10.11.2021, 16:02
Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınakta ağ tamiri yapıyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını, havanın normale döneceği zamana kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
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