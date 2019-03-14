Prof. Dr. Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlenecek

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlenecek.

Prof. Dr. Dedeoğlu'nun kardeşi Ali Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dedeoğlu için yarın saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde tören yapılacağını söyledi.

Gümüş, cenazenin, öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Edirnekapı Mezarlığına defnedileceğini bildirdi.