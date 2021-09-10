banner39

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat vefat etti

Türkiye'nin en önemli ceza hukukçularından biri olan ve aynı zamanda Galatasaray Kulübü başkanlığı da yapan Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 84 yaşında vefat etti.

Güncel 10.09.2021, 14:12
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat vefat etti

Sarı-kırmızılı kulüpte 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan ve Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden biri olan Yarsuvat, İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süre önce koronavirüs geçiren Yarsuvat'ın ölüm nedeninin, çoklu organ yetmezliği olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kulübünden Duygun Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA
banner53
#Galatasaray #duygun yarsuvat #vefat
Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?