Prof. Dr. Duygun Yarsuvat vefat etti
Türkiye'nin en önemli ceza hukukçularından biri olan ve aynı zamanda Galatasaray Kulübü başkanlığı da yapan Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 84 yaşında vefat etti.
Güncel 10.09.2021, 14:12
Sarı-kırmızılı kulüpte 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan ve Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden biri olan Yarsuvat, İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süre önce koronavirüs geçiren Yarsuvat'ın ölüm nedeninin, çoklu organ yetmezliği olduğu öğrenildi.
Galatasaray Kulübünden Duygun Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
Kaynak: AA
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