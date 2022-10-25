Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu vefat etti

Tefsir alanında yaptığı çalışmalarla ilim dünyasına önemli katkılar sunan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Sakarya Hendek'teki evinde rahatsızlandı.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Cerrahoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Prof. Dr. Cerrahoğlu'nun cenazesi, 26 Ekim 2022 Çarşamba günü (yarın) Hendek Merkez Yeni Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hendek Aile Kabristanlığında toprağa verilecek.

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan taziye

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vefat eden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erbaş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Tefsir alanında önemli çalışmalara imza atan ve pek çok öğrencinin yetişmesinde büyük emekleri olan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hocamız ahirete irtihal etti. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve ilahiyat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Hak makamını ali eylesin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Diyanet Haber