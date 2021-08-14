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Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı yaşamını yitirdi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında önemli hekimlerden olan Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı hayatını kaybetti.

Güncel 14.08.2021, 20:44 14.08.2021, 20:50
Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı yaşamını yitirdi

İstanbul Ünversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında hizmet veren Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı yaşamını yitirdi. Dr.Bağdatlı Türkiye'nin en köklü hastanlerinden olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon biriminde uzun yıllar çalıştı.  Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, ayrıca İslam Toplumu Millî Görüş hac ve umre organizasyonlarında uzun yıllar sağlık ekibinde başkanlık yaptı. Bağdatlı, yaşamı boyunca alanında binlerce hekim yetiştirdi.

Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı'nın cenazesi yarın Fatih Camii'nde  öğle namazına müteakiben kaldırılacaktır. 

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#Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı #vefat
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