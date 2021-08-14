İstanbul Ünversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında hizmet veren Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı yaşamını yitirdi. Dr.Bağdatlı Türkiye'nin en köklü hastanlerinden olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon biriminde uzun yıllar çalıştı. Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, ayrıca İslam Toplumu Millî Görüş hac ve umre organizasyonlarında uzun yıllar sağlık ekibinde başkanlık yaptı. Bağdatlı, yaşamı boyunca alanında binlerce hekim yetiştirdi.

Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı'nın cenazesi yarın Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben kaldırılacaktır.