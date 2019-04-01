Putin'den Başkan Erdoğan'a telefon

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Putin'den Başkan Erdoğan'a telefon

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki başarısından dolayı kutladı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 18:30
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