Putin'den Başkan Erdoğan'a telefon

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki başarısından dolayı kutladı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 18:30
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki başarısından dolayı kutladı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 18:30