Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. O da tabii mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak" diye konuştu.

Erdoğan, "Rusya'nın Mir kartı var. Şu anda bizim 5 bankamız bunun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Burada da çok ciddi gelişmeler var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Tayvan) Ukrayna'daki savaş ve koronavirüs salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü dönemde yeni bir krize izin vermemeliyiz.

Eylülde Şanghay Beşlisi Özbekistan'da toplanacak. Görüşmemizde Sayın Putin de rica etti; nasip olursa biz de inşallah oradaki toplantıya katılacağız.

(2022 KPSS) Sınavı iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek.

Akkuyu'daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol haritamızı belirleyelim diyeceğim.

(Tahıl sevkiyatı) Sırada 20 civarında gemi var. Rusya diyor ki 'Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz' İlgili bakanlıklarımız hızla çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.