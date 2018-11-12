Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin'in Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle yapılacak tören için 19 Kasım'da İstanbul'a geleceğini söyledi.

İzvestiya gazetesine konuşan Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanmasına yönelik törene katılacak. Tören 19 Kasım’da İstanbul’da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Türk Akımı her biri yılda 15.7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapacak iki koldan oluşuyor. Projenin ilk kolu ile gazın Türkiye’ye, ikinci kolu ile de Avrupa’nn güney ve güneydoğusuna sevkiyat yapılması planlanıyor. Projede sevkiyata 2020 yılında başlanması öngörülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 11:26