Rabia Naz’ın babasının akıl hastanesine yatırılmasına karar verildi

Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, Eynesil’de evinin önünde şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştıran baba Şaban Vatan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istedi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde 'şüpheli ölüm' şeklinde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gözlem için yatırılma kararına yapılan itiraz reddedildi. Böylece Şaban Vatan'ın 3 hafta süreyle gözlem altında tutulma kararı kesinleşti.

Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, kızı için adalet arayan Şaban Vatan'ın kardeşi Muhammet Vatan'ın "kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı" yönündeki ifadesine dayanarak, akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istedi. Karara göre Şaban Vatan, polis marifetiyle evinden alınarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülecek. Kararın UYAP sistemine yansıdığı öğrenildi.

Şaban Vatan, "Asılsız belgelerle beni hastaneye götürüyorlar. Orada ne işlem yapacaklarını da bilmiyorum. Şimdilik 3 hafta yatış verdiler. Ama herhalde delirtip susturmaya çalışacaklar beni" dedi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, (Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili sosyal medyada yer alan metruk bir binanın yıkımıyla ilgili),"Görele Başsavcılığımız metruk binadaki araştırmasını tamamen bitirmiştir ve ondan sonra bu metruk bina yıkılmıştır." demişti.

Kaynak: Ajanslar