Rahip Brunson için günler sayılıyor

İzmir'de FETÖ ile işbirliği şüphesiyle tutuklanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğunun sürüp sürmeyeceğine ilişkin karar 12 Ekim'deki duruşmada açıklanacak.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında konu ile ilgili şunları yazdı:

"Bu hafta bir anlamda Brunson haftası olacak. Çünkü 12 Ekim Cuma günü Brunson davası var. Kamuoyunda Brunson’ın bırakılması yönünde büyük bir beklenti var. Piyasalar rahip olayını olumlu yönde fiyatladı. Tersi olursa ne olur bilemiyorum tabii. Ancak beklendiği gibi Brunson’ın serbest kalması söz konusu olursa, 10 Ağustos’tan sonra başlayan Trump krizinin siyasi ayağı çözülmüş olacak. Brunson’la ilgili mahkemenin sonuçlanacağı, mahkûmiyet verilen rahibin yattığı süre dikkate alınarak serbest bırakılacağını düşünüyorum. Ondan sonra bizi güllük gülistanlık bir dönem bekliyor iddiasında değilim. 4 Kasım’da bizi de yakından ilgilendiren İran’la ilgili yaptırımlar açıklanacak. Trump’ın olduğu bir dünyada kimseye huzur yoktur. Kastetmek istediğim krizin siyasi ayağı çözülmüş, dış baskı hafifletilmiş olacak. Böylece krizin ekonomik boyutuyla mücadele etmek durumunda kalacağız.

Bu haftanın Brunson haftası olacağını dile getiren Selvi, 12 Ekim'deki davayı hatırlatarak "Piyasalar rahip olayını olumlu yönde fiyatladı. Tersi olursa ne olur bilemiyorum tabii. Ancak beklendiği gibi Brunson’ın serbest kalması söz konusu olursa, 10 Ağustos’tan sonra başlayan Trump krizinin siyasi ayağı çözülmüş olacak. Brunson’la ilgili mahkemenin sonuçlanacağı, mahkûmiyet verilen rahibin yattığı süre dikkate alınarak serbest bırakılacağını düşünüyorum." dedi.