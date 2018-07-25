Rahip Brunson pazarlığında flaş gelişme

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Türkiye'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan İzmir'de yaşayan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson tutuklu bulunduğu hapishaneden ev hapsine alındı.

Bir sonraki mahkeme ekim ayına ertelendi.

RAHİP BRUNSON KİMDİR?

ABD’li rahip Brunson, İzmir Protestan Kilise’sinde rahip olarak bulunuyordu. 9 Aralık 2016 tarihinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Brunson’un faaliyetleri ile ilgili ifade veren tanıklar ve gizli tanıklar, Brunson’un FETÖ bağlantıları hakkında da bilgi vermişti.

Savcılık tarafından sorgulanan Brunson, sorgusunun ardından İzmir 2. Sulh Hakimliği tarafından “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçlarından yargılanmak üzere ceza evine gönderilmişti.

BRUNSON, ABD YÖNETİMİNİN YAKIN TAKİBİNDE

ABD Senato komisyonu, Türkiye’nin F-35 uçakları almasının yasaklanmasını da içeren 716 milyar dolarlık savunma politikası yasa teklifi önergesini kabul etmişti. Sebebi ise Amerikalı rahip Andrew Brunson’un Türkiye’de tutuklu bulunması olarak gösterilmişti.

Başkan Trump geçtiğimiz haftalarda Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türk mahkemesinin tutukluluğa devam kararını "tam bir yüz karası" diye yorumlamıştı.

Yine geçen hafta ABD Senatosu’nda aralarında hem Cumhuriyetçi hem Demokrat senatörlerin bulunduğu bir grup, “Türk hükümeti haksız biçimde hapiste tuttuğu ABD vatandaşlarını serbest bırakıncaya kadar” Türkiye’nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlamaya yönelik bir tasarı sunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 15:48