Ramazan'da korona tedbirleri açıklandı!

İçişleri Bakanlığının "Ramazan Korona Tedbirleri" genelgesine göre, kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek.

Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak, iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek.

Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak, aykırı hareket edenlere işlem yapılacak.

Ramazanda vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara her türlü destek verilecek.

Kaynak: gzt