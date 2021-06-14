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Randevular tüm çalışanlara açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren tüm çalışanlara aşı randevularının açılacağını bildirdi.

Güncel 14.06.2021, 22:08
Randevular tüm çalışanlara açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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#Sağlık Bakanlığı #sgk #aşılama
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