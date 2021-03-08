Rasim Öztekin yaşamını yitirdi

Bir süredir tedavi gören usta oyuncu Rasim Öztekin yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rasim Öztekin yaşamını yitirdi

Bir süredir hastanede tedavi gören Rasim Öztekin yaşamını yitirdi. Haberi Bakan Koca sosyal medya hesabından verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 22:09
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