Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar ebediyete göç etti

Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından, 111 yaşındaki Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar organ yetmezliğine bağlı olarak vefat etti.

Ali Erbaş’tan taziye

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vefat eden Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar için bir taziye mesajı yayınladı. Arslanlar'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirten Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Alimin ölümü alemin ölümü

“Alimin ölümü alemin ölümüdür. Kur'an-ı Kerim'e adanmış asırlık bir ömrün vefatını derin bir teessürle öğrendim. Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından, Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar hocamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”

Alimin ölümü alemin ölümüdür.



Kur'an-ı Kerim'e adanmış asırlık bir ömrün vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından, Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar hocamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. pic.twitter.com/noDWgWplTL — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 20, 2021

Ahmet Arslanlar Kimdir?

1911 yılında İstanbul’da doğdu. Sultan Abdulhamit’in 1.İmamı, Hündar imamlarından Hoca Niyazi Efendi’den Aşere-Takrib dersleri aldı. Mihriban sultan Cami’inde Hoca Atıf Efendi’den Tefsir dersleri aldı.

Eyüp'te 38 yıl

Ahmed Efendi, sırasıyla Atikalipaşa Camii ikinci imamı, Eyüp Camii başimamlığı yaptı. Eyüp Sultan Camii'nde 38 yıl aynı görevi yaptı ve buradan emekli oldu.

52 yıl imamlık yaptı

Arslanlar, toplamda 52 yıl imamlık yaptı. Talim derslerini Fatih Camii başimamı Ahmed Rasim’den okudu. Hâfız Burhan ile beraber camilerde mukabele okudu.