Resmi belgeler 'Filistinliler Türkleri arkadan vurdu' yalanını çürüttü

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerle birlikte, "Osmanlı'nın cihat fetvasını duyunca tereddütsüz yanımızda olan Filistinli kardeşlerimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yanındayız." açıklamasında bulundu.

Osmanlı'nın cihat fetvasını duyunca tereddütsüz yanımızda olan Filistinli kardeşlerimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yanındayız. pic.twitter.com/vGuHeFq86E — Prof. Dr. Uğur Ünal (@ProfDr_ugurunal) May 15, 2021

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