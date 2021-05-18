Resmi belgeler 'Filistinliler Türkleri arkadan vurdu' yalanını çürüttü
Osmanlı Devleti'nin cihat fetvası sonrasında Filistinli Müslümanların cihada katılmak için verdikleri mücadelenin belgeleri yayımlandı.
Güncel 18.05.2021, 09:55 18.05.2021, 10:07
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerle birlikte, "Osmanlı'nın cihat fetvasını duyunca tereddütsüz yanımızda olan Filistinli kardeşlerimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yanındayız." açıklamasında bulundu.
Osmanlı'nın cihat fetvasını duyunca tereddütsüz yanımızda olan Filistinli kardeşlerimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yanındayız. pic.twitter.com/vGuHeFq86E— Prof. Dr. Uğur Ünal (@ProfDr_ugurunal) May 15, 2021
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